Fatih Terim, A Milli Takım'ın Potansiyeline Dikkat Çekti

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı takımın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

İtalyan'ın Tuttomercatoweb internet sitesine röportaj veren Terim, 24 yıl aradan sonra İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birçok kişinin Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nın "sürpriz" takımı olabileceği değerlendirmesi yaptığı hatırlatılarak buna katılıp katılmadığı sorulan Terim, "Buna hem 'evet' hem 'hayır' derim. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca insan tarafından bir sürpriz olarak görülebileceğini anlıyorum. Çünkü İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere, Portekiz'in doğal favori görüldüğü turnuvada çeyrek finale veya daha ötesine ulaşmamız kesinlikle beklenmedik bir durum olur. Ancak Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Bu turnuvada insanların sürpriz olarak gördüğü şeyi normale dönüştürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, son dönemde ay-yıldızlıların Avrupa şampiyonalarına katıldığını ve 24 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'nda oynayacağına dikkati çekerek, istikrarı yakalamanın ve hep bu seviyelerde yer almanın önemine vurgu yaptı.

Bu tür turnuvalarda planlamanın çok önemli olduğunu belirten Terim, şunları kaydetti:

"Fiziksel ve zihinsel hazırlık gerektiriyor. En iyi strateji, adım adım ilerlemektir. Önce grup aşamasını en iyi şekilde geçmek ardından son 16 turu, çeyrek final ve ötesine geçmektir. Bence Türkiye için hiçbir sınır yok. Önemli olan Dünya Kupası'nda yer almak. Türkiye'nin Dünya Kupası'na ihtiyacı var ancak Dünya Kupası'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz büyük turnuvalara sadece katılmakla kalmaz, onları yaşar ve canlandırır. Taraftarlarıyla, enerjisiyle ve duygularıyla her zaman iz bırakır."

"Vincenzo'ya her zaman inandım"

Vincenzo Montella'nın başarısına şaşırıp şaşırmadığı sorulan Terim, "Kesinlikle hayır. Hem kişiliği hem tecrübesi ve yeteneğiyle Vincenzo'ya her zaman inandım. Türkiye ile Montella arasında büyük bir uyum oluştu. Kendisi, memleketim Adana'da, futbol kariyerime başladığım Adana Demirspor'da çok önemli işler yaptı." dedi.

Fatih Terim, milli takımın ülkeyi temsil ettiğine dikkati çekerek, "Özellikle Türkiye gibi duygusal açıdan yoğun ülkelerde işler kötü gittiğinde eleştiriler çok daha sertleşiyor. EURO 2024'te de benzer bir durum yaşadık ve orada her zaman teknik direktörü desteklemenin önemini vurguladım. Çünkü kısa turnuvalarda sevinci ve hayal kırıklığını ayrı ayrı yaşamak için zaman yok. Herhangi bir değerlendirme ancak tüm tablo tamamlandığında yapılmalı." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Montella'nın milli takımda güçlü bir birlik oluşturduğunu anlatarak, "Oyuncular zaten birbirlerini iyi tanıyorlar. Bir araya geldiklerinde sıfırdan başlamıyorlar, neredeyse bir kulüp takımı gibi bir sistem halinde çalışıyorlar. Bu onların en büyük erdemlerinden biri. Bunun ABD'de de böyle devam edeceğinden hiç şüphem yok. Kalbim onlarla." şeklinde görüş belirtti.

"(Hakan Çalhanoğlu) Olağanüstü bir oyuncu ve gerçek bir lider"

Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda ilk maçına çıktığında kendisinin teknik direktör olduğunu hatırlatarak, "Hakan'ı çok uzun zamandır tanıyorum. Olağanüstü bir oyuncu ve gerçek bir lider. Bugün 100'den fazla milli maça çıktı. İstikrarlı şekilde gelişimini sürdürdü. Sadece mükemmel bir oyuncu değil, aynı zamanda takımı yönetebilecek, büyük sorumluluklar üstlenebilecek bir rol model." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun hem Inter hem de A Milli Futbol Takımı için bir "ikon" olduğunu belirten Fatih Terim, "En deneyimli oyuncular sahaya çıkmaktan çok daha fazlasını yaparlar. Çevrelerindekilerin gelişmesine yardımcı olurlar ve maçlar sırasında genç takım arkadaşlarına yol gösterirler. Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Türkiye Süper Ligi gibi Avrupa'nın en iyi liglerinde mücadele eden genç Türk yeteneklerine güvenebilen bir takımda, onun gibi bir lidere sahip olmak büyük bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız isimlere övgü

Fatih Terim, milli takımın yıldız futbolcuları Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performanslarına değinerek, "Türkiye'nin Dünya Kupası'nda en umut vadeden takımlardan biri olarak kabul edilmesinin sebebi onlar. Kenan, Juventus'ta 10 numarayı giyiyor ve Juventus takımı geleceğini onu merkezine alarak kuruyor. Arda ise Real Madrid'de üç sezondur oynuyor. Onun için mutluyum. Orada oynaması bir gurur kaynağı ama kendini kanıtlamayı başarması daha da büyük bir başarı. Bunu başarıyor. İki olağanüstü yetenek. Gelecekte altın top (Ballon d'Or) için yarışabilirler ve ülke için büyük işler başarabilirler." diye konuştu.

Terim, Can Uzun'u "gelecek vadeden büyük bir yetenek" olarak tanımlarken, Uğurcan Çakır'ın da birinci sınıf bir kaleci olduğunu söyledi.

İtalya'nın Dünya Kupası finallerine katılamamasını da değerlendirdi

İtalya Milli Takımı'nın üst üste 3. kez Dünya Kupası finallerine gidememesi ve İtalyan futbolunun durumunun sorulması üzerine Terim, "Bunu kabul etmesi çok kolay değil, çünkü 'Gök mavilileri' bu şampiyonada görmeyi çok isterdim. İtalya'nın halen harika bir futbol kültürü var. Taktikler, savunma disiplini ve oyuncu gelişimi ortadan kalkmadı. Ancak modern futbol değişti. Daha hızlı, daha fiziksel ve daha direkt. Adapte olmazsanız..." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"'İtalya bitti.' demem çünkü bu saygısızlık olurdu. 1990'lar ve 2000'lerin başları arasında dünyanın en iyi ligiydiniz ancak futbol değişiyor ve en hızlı adapte olanlar avantajlı oluyor. Eminim ki Dünya Kupası'na geri döneceksiniz çünkü çok güçlü bir futbol DNA'nız var. Ancak bunu Serie A geçmişe değil, bugüne cesurca baktığında yapacaksınız. Futbol bazen zordur ama öğrenmeyi bilenler için de harika bir öğretmendir."