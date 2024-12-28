Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştı

Spor

"Büyük liderlere suikast riski var"

Makarnaya ödediği fiyata isyan etti

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Bir haftada ikinci vahşet! Adamı diri diri yaktılar

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti

20 yıllık hayal gerçek oldu! Türkiye\'ye sınıf atlatacak

Icardi\'den Wanda\'ya olay soru: Banyoda ne yaptınız?

Trump göz dikmişti! Devlet başkanından tokat gibi yanıt

- Fatih Terim, Al-Shabab ile sözleşme imzaladı

İSTANBUL - Teknik Direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile sözleşme imzaladı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, takımın başına Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'i getirdi. Al-Shabab Kulübü Başkanı Mohamad Almunajem da yer aldığı imza töreninde Terim, 5 aylık sözleşmeye imza attı. Terim'in yardımcılığını Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin yapacak.