Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştı

- Fatih Terim, Al-Shabab ile sözleşme imzaladı
İSTANBUL - Teknik Direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile sözleşme imzaladı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, takımın başına Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'i getirdi. Al-Shabab Kulübü Başkanı Mohamad Almunajem da yer aldığı imza töreninde Terim, 5 aylık sözleşmeye imza attı. Terim'in yardımcılığını Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin yapacak.
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