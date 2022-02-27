Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var - Son Dakika

Canlı yayında Fatih Terim'i arayan Sinan Engin, konuşmanın ardından Terim'in aldığı transfer teklifiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

"BABA MİKTARDA"

Fatih Terim'in dünya kupasına katılacak ülkelerden birinden teklif aldığını dile getiren Sinan Engin, "Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var" ifadelerini kullandı. Sinan Engin'in ima ettiği takım sosyal medyada merak konusu oldu.

"BAŞKAN OLSUN"

Engin, Terim'in kariyer yolculuğu hakkında, "Ben her zaman söyledim, hocanın artık başkan olması gerekiyor. Başkanlık çıtası ülkede çok düştü. Ne zengin iş insanları var, hoca için ölecek. Başkan olursa çok zengin yönetim kurar" açıklamasını yaptı.