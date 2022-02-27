Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var - Son Dakika
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Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var

27.02.2022 15:56

Yorumcu Sinan Engin, gündem olacak bir bilgi ortaya attı. Canlı yayına Fatih Terim'i bağlayan Engin, kısa sohbetten sonra gelen teklifi açıkladı. Engin, "Çok cazip, baba miktarda bir teklif var hocama" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında Fatih Terim'i arayan Sinan Engin, konuşmanın ardından Terim'in aldığı transfer teklifiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

Fatih Terim yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocaya baba miktarda bir teklif var

"BABA MİKTARDA"

Fatih Terim'in dünya kupasına katılacak ülkelerden birinden teklif aldığını dile getiren Sinan Engin, "Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var" ifadelerini kullandı. Sinan Engin'in ima ettiği takım sosyal medyada merak konusu oldu.

"BAŞKAN OLSUN"

Engin, Terim'in kariyer yolculuğu hakkında, "Ben her zaman söyledim, hocanın artık başkan olması gerekiyor. Başkanlık çıtası ülkede çok düştü. Ne zengin iş insanları var, hoca için ölecek. Başkan olursa çok zengin yönetim kurar" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Spor Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var - Son Dakika
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