Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı - Son Dakika
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Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı

05.07.2022 11:48

Yıllar önce gündeme bomba gibi düşen, Fatih Terim ve 'Kebapçı Selo' lakaplı Selahattin Aydoğdu arasındaki kavganın ardından Terim'in dayak yiyen tarafta olmadığına dair yaptığı racon gündem oldu. Aydoğdu tarafından darp edildiği iddia edilen tecrübeli hocanın düzenlediği basın toplantısında üstünü çıkarıp aslında darbe alan tarafın kendisi olmadığını gösterdiği ortaya çıktı.

Dönemin A Milli Takım Direktörü Fatih Terim, 2017 yılında Çeşme Alaçatı'da Selahattin Aydoğdu ile kavga etmişti. Terim, söz konusu kavgada dayak yiyen tarafın kendisi olmadığını bir racon aracılığıyla gösterdiği iddia edildi.

Ünlü bir internet sitesinde futbol sohbetleri üzerine yayıncılık yapan Hasan Arda Kaşıkçı'ya bir dönem Beyaz TV'de muhabirlik yapan Sercan Dikme konuk oldu. Dikme'nin anlattığı Fatih Terim anısı büyük yankı uyandırdı.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Sercan Dikme'nin şahit olduğu bir olaya değinerek, "Fatih Terim ile Kebapçı arasındaki kavgadan sonra Fatih Hoca basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının sonunda orda bulunan medya çalışanlarından birkaçını odasına çağırdı. Yaşanan kavga olayıyla ilgili sohbetine devam eden Fatih Terim, bir anda gömleğini çıkardı ve belli bir süre öyle durdu. Ertem Şener'in yanındaydım. Neden böyle bir şey yaptığını sordum. Ertem abi, 'Kavga etti, üstünde herhangi bir çizik olmadığını, kavgada darbe alan tarafın kendisi olmadığını gösterdi' dedi." Yıllar sonra ortaya çıkan bu olay ise sosyal medyada gündem oldu.

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Selahattin Aydoğdu, Fatih Terim, kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı - Son Dakika
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