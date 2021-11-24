Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin faturasını belirledi. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas 'hakaret', Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir 'talimatlara aykırı hareket', sportmenliğe aykırı hareket', 'hakem soyunma odasındaki sportmenliğe aykırı hareket' ve Teknik Direktör Fatih Terim de 'hakaret' ve 'tedbire uymaması' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Terim, farklı maddeden ağır bir ceza ile karşı karşıya.

TERİM SEZONUN İLK YARISINI KAPATABİLİR

Disiplin Talimatı'na göre 'hakaret'ten 3-7, 'tedbire uymaması'ndan da 4-12 maç arası ceza alabilir. Fatih Terim, her iki maddeden de minimum cezayı alması durumunda dahi karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla birlikte toplam 8 karşılaşmada takımının başında olamayacak. Sözcü'nün haberine göre bu durum gerçekleşirse Fatih Terim sezonun ilk yarısını da kapatmış olacak.

BURAK ELMAS TFF'YE GİTTİ

Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye gideceklerini belirten Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün ziyaretini gerçekleştirdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimiyle 3.5 saat bir görüşme yapan Elmas, toplantı sonrası Özdemir'le birlikte açıklama yaptı. Elmas, "Türk futbolunun çözümleri konusunda Galatasaray'ın güçlü bir şekilde masada olacağını söylemiştik. Eski sistemden beslenen aktörler var. Türk futbolunun eski sistemden beslenen aktörlere teslim olmasına izin vermeyiz. Her kulübe eşit adalet ana prensip. Sayın başkanımız da bu konuda hemfikir" dedi. Nihat Özdemir ise, "Türk futbolu, Galatasaraysız olmaz. TFF ile Galatasaray'ın ilişkileri en iyi şekilde devam edecek" açıklamasını yaptı.