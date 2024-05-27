Fatih Terim, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu kutladı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti. Terim, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. Galatasaray 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL