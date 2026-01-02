Fatih Terim\'den duygulandıran Gökmen Özdenak sözleri: Bir hafta önce beni aradı

Vefat eden eski Galatasaray futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta tören düzenlendi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim ve ailesi ile Özdenak'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

GÖKMEN ÖZDENAK İÇİN RAMS PARK'TA TÖREN

Sarı-kırmızılı camia, Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Özdenak'a son görevini yerine getirdi. RAMS Park'taki törende duygu dolu anlar yaşanırken, Özdenak'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Sevenleri, Galatasaray tarihine iz bırakan efsane isme dualarla veda etti.

DURSUN ÖZBEK VE SEVENLERİ KATILDI

Törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı. Özbek, yaptığı konuşmada Gökmen Özdenak'ın Türk futboluna ve Galatasaray'a verdiği katkılara dikkat çekti.

FATİH TERİM: BİR HAFTA ÖNCE BENİ ARADI

Cenazede kısa bir açıklama yapan Fatih Terim, Özdenak'la uzun yıllara dayanan dostluklarına vurgu yaptı. Terim, "Gökmen Özdenak bir hafta önce, 'Fato nasılsın?' diye gece beni aradı. 'Eve, eşine, çocuklarına, torunlarına selam söyle' dedi. Demek ki bize, 'Allah'a ısmarladık' diyormuş" dedi.