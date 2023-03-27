Fatih Terim hakkında bomba iddia: Bodrumspor'u satın alacak

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Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim'in yeni bir maceraya atılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

BODRUMSPOR'U SATIN ALACAĞI İDDİA EDİLDİ

TGRT Haber'de yayınlanan "Stüdyoda Futbol" programının yorumcusu Tahir Kum, Fatih Terim'in Bodrumspor'u satın alacağını iddia etti. Bilindiği üzere 69 yaşındaki deneyimli hoca, Bodrum'da yaşıyor.

TRABZONSPOR İLE ADI ANILIYOR

Adı son dönemde birçok kulüple anılan Fatih Terim'in son olarak Trabzonspor'un gündemine geldiği iddia edilmişti. Bordo-mavililerin yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın deneyimli hoca ile çalışmak istediği öne sürülmüştü.