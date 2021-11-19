Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı! Galatasaray'ın efsanesi Elmander teknik ekipte görev istiyor

Galatasaray'da oynadığı dönemde attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarları sayısız kez sevince boğan eski futbolcu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisi öncesi GS TV'de açıklamalarda bulundu.

Johan Elmander'in açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY BÖYLE MAÇLARI HEP KAZANMIŞTIR"

"Derbiler her zaman zordur. Tabii ki dualarım Galatasaray'ın kazanması için. Her zaman için önemli bir maç. Bence Galatasaray kazanacak. Galatasaray böyle maçları hep kazanmıştır.

"FATİH TERİM ÇOK GÜÇLÜ BİR KOÇ"

Galatasaray'da yıllarca her daim iyi oyuncular oldu. Ben de o futbolcularla oynadım. Onların arasında yer almak çok güzel. Fatih Terim çok güçlü bir koç. Bir gün ona yardımcı antrenör olmak isterim, neden olmasın? Fatih Terim bir kral.

"FENERBAHÇE'YE FIRSAT TANIMAMIŞTIK"

İlk Fenerbahçe derbimde attığım gol benim için çok önemliydi. Transfer olduğum zamandan önceki sezon Galatasaray, sezonu 8. sırada tamamlamıştı ve bizden beklenti büyüktü. O maçı domine edip, 3-1 kazanmıştık. Rakibe fırsat tanımamıştık.