Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu

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Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Hull City transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Ozan Tufan'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Jean Michael Seri'yi de kadrosuna kattı.

"ORKESTRAMIZIN ŞEFİ OLACAK"

Seri ile anlaştıklarını doğrulayan Acun Ilıcalı verdiği röportajda, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak" ifadelerini kullandı.

"BİR SÜREDİR ONU TAKİP EDİYORUZ"

Fildişili oyuncunun futbola tam konsantre bir aile babası olduğunu belirten Ilıcalı, "Bir süredir onu takip ediyoruz, gözlemcilerimiz takıma faydalı olacağı konusunda ısrarcı oldular, ben de onlara inanıyorum" diye konuştu.