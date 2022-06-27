Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu - Son Dakika
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Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu

27.06.2022 15:06

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bir dönem Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'yi renklerine bağladı. Konu hakkında açıklama yapan Ilıcalı, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak." dedi. Seri, Galatasaray forması giydiği 2019-2020 sezonunda Fatih Terim'in vazgeçilmez futbolcularındandı.

Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Hull City transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Ozan Tufan'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Jean Michael Seri'yi de kadrosuna kattı.

"ORKESTRAMIZIN ŞEFİ OLACAK"

Seri ile anlaştıklarını doğrulayan Acun Ilıcalı verdiği röportajda, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak" ifadelerini kullandı.

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"BİR SÜREDİR ONU TAKİP EDİYORUZ"

Fildişili oyuncunun futbola tam konsantre bir aile babası olduğunu belirten Ilıcalı, "Bir süredir onu takip ediyoruz, gözlemcilerimiz takıma faydalı olacağı konusunda ısrarcı oldular, ben de onlara inanıyorum" diye konuştu.

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Son Dakika Spor Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu - Son Dakika
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