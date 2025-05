Fatih Terim\'in kızı Merve Terim\'den Fenerbahçe\'ye sert tepki

Deniz Kemal:

bazı fbliler BİLGİSİZCE yorum yapıyolar :D her şeyi size tek tek izah etmek mi gerekiyor, takımınızı da mı takip etmiyorsunuz? fb HER MAÇ STAT İSMİNİ YAZARAK paylaşım yapıyor, ama başakşehir maçlarında her sene stat ismini HİÇ YAZMIYOR. terimi sevmem ama bu kompleks de sacma ve komik görünüyor...