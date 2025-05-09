Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, bugün Başakşehir'e konuk olacak. Sarı lacivertliler karşılaşma öncesi sosyal medya hesaplarında yaptığı maç günü paylaşımında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ibaresini kullanmadı.
Fatih Terim'in kızı Merve Terim kişisel sosyal medya hesabından o gönderiyi paylaşarak Fenerbahçe Kulübü'ne tepki gösterdi. Merve Terim, yaptığı paylaşımda "O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra, Fatih Terim yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi :)"
İşte Merve Terim'in o paylaşımı;
Fenerbahçe'nin maç günü paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sert tepki - Son Dakika
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