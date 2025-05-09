Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sert tepki - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sert tepki

Fatih Terim\'in kızı Merve Terim\'den Fenerbahçe\'ye sert tepki

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Fenerbahçe'nin maç günü paylaşımına tepki gösterdi. Merve Terim, yaptığı paylaşımda ''O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra 'Fatih Terim' yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi.'' ifadelerini kullandı.

09.05.2025 15:56
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Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, bugün Başakşehir'e konuk olacak. Sarı lacivertliler karşılaşma öncesi sosyal medya hesaplarında yaptığı maç günü paylaşımında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ibaresini kullanmadı.

MERVE TERİM'DEN FATİH TERİM TEPKİSİ

Fatih Terim'in kızı Merve Terim kişisel sosyal medya hesabından o gönderiyi paylaşarak Fenerbahçe Kulübü'ne tepki gösterdi. Merve Terim, yaptığı paylaşımda "O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra, Fatih Terim yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi :)"

İşte Merve Terim'in o paylaşımı;

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sürpriz tepki

Fenerbahçe'nin maç günü paylaşımı;

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sürpriz tepki

Fatih Terim Stadı, Merve Terim, Fatih Terim, Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Deniz Kemal:
    bazı fbliler BİLGİSİZCE yorum yapıyolar :D her şeyi size tek tek izah etmek mi gerekiyor, takımınızı da mı takip etmiyorsunuz? fb HER MAÇ STAT İSMİNİ YAZARAK paylaşım yapıyor, ama başakşehir maçlarında her sene stat ismini HİÇ YAZMIYOR. terimi sevmem ama bu kompleks de sacma ve komik görünüyor... 180 4 Yanıtla
  • 9cdcmsgjzf:
    Fatih Terim’in kızı olarak bilinen hanımefendiye birisi o yazanın takımların stadlarının isimleri değil takımın isimleri olduğunu söyleyebilir mi? Fenerbahçe’mizin adını kullanarak gündem olayım derken rezil olmak bu olsa gerek 7 170 Yanıtla
  • babasultan:
    Babası GS'yi dolandırıp Yunanistan'a kaçtı halen konusuyor .d.d..d 77 17 Yanıtla
  • Ilker Kaya:
    SALAKLIK ŞURDA Kİ STADIN ADI HİÇBİRYEDE YAZMIYOR KAFASIZ TERİM 2 86 Yanıtla
  • Sena2007:
    Bu kız babasının kizi ukala bir o kadarda cahil o yazan stad ismi değil takım ismi ne zamandır başakşehir in ismi fatih terim başakşehir oldu acaba Merve hanım 4 81 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    bi sen eksiktin sırf gündem de olmak için rezilliğinize bakın bi 57 23 Yanıtla
  • 6490203:
    SAKIN OL ŞAMPİON BAŞAKŞEHİR STADINA İSMİ VERİLMİŞ OLABİLİR AMA TAKIMINA İSMİ VERİLMEDİ OKUMADAN OKUDUĞUNU ANLAMADAN ANLAĞINI VS YAZMA İŞTE 7 71 Yanıtla
  • Ates null:
    Ne demiş bu,resmen saçmalamış.Fb nin paylaşımda yanlış ne var.Ayrıca senin baban ilahmı ne yapalım yani. 8 31 Yanıtla
  • Erol null:
    başka kapıya reklam kokan hareketler git uyu 33 5 Yanıtla
  • 454545:
    oran buran delik ortalikta dolasma 23 4 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    O stat babanın parasıyla mı yapıldı Çok istiyorsanız parasıyla bir stat yapsın adını o zaman versin 9 8 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    şecaat arzetme bu olsa gerek. babası ne ki.... 3 9 Yanıtla
  • 9cdcmsgjzf:
    mesajım 71 tane onaylayan 8 tane karşı çıkan vardı bi anda 62 kişi fikir mi değiştirdi 5 dk içinde tamamen eksiye gitmişiz. dış güçler mi yoksa sitenin mi müdahalesi oldu hakaret yok bişey yok aynısını koplaylıyorun yanlış olan ne Fatih terimin kızı olarak bilinen hanfendi diye başlayan mesaj ekran görüntüleri de mevcut şaka gibisin son dakika yada inananlar şaka gibi 1 9 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    fatih terimden korkmak ta ne imiş tir tir titriyorlar güzel kardeşim FATİH BABAYA SAYGILAR. 3 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    fetösaray yine konuştu 2 4 Yanıtla
  • null:
    babasının kibrinden artisliğinden yıllarca bıktık. Bide bu mu çıktı bababababa 4 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Boş konuşma. önce babana sor çaldığın paralar nerede diye 2 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bodur ailesi yarısı yerde gömülü. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sert tepki - Son Dakika
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