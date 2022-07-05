Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf

05.07.2022 16:11

Fatih Terim, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan MasterChef Türkiye programının setine ziyarette bulundu. Programın yapımcıları ve sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Usta teknik direktör Fatih Terim, bu sefer çekildiği bir fotoğrafla gündeme geldi. Reyting rekorları kıran ve yeni sezonuna başlayan MasterChef Türkiye programının setini ziyaret eden tecrübeli hoca, program yapımcıları ve yarışmanın jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile hatıra fotoğrafı çekildi.

GÜNDEM OLDU

Çekilen bu fotoğraf sosyal medyada kısa süre içinde yankı uyandırdı. Özellikle Galatasaray taraftarları tecrübeli hocanın bu fotoğrafına övgüler yağdırdı.

MEHMET ŞEF SIKI BİR GALATASARAY TARAFTARI

Programda jürilik yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. Galatasaray'ın maçlarını genellikle stadyumda takip eden usta şef, Fatih Terim'in de büyük hayranı.

YORUMLAR
500
05 Temmuz 2022 Tv8 Yayın Akışı 05 Temmuz 2022 Tv8 Yayın Akışı Masterchef Türkiye'de Duygusal Anlar! Hayat Hikayesi Ağlattı Masterchef Türkiye'de Duygusal Anlar! Hayat Hikayesi Ağlattı

Mehmet Yalçınkaya, Fatih Terim, MasterChef, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:57 Sarıyer Belediyesi çalışanları maaşlarına zam yapılması talebiyle belediye önünde grev başlattı: İsteğimiz enflasyonun yarısı kadar zamdır
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:25:39. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement