Fatih Terim\'in yerine gelen isim belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, geçtiğimiz sezon Real Sociedad'ı çalıştıran İspanyol teknik direktör Imanol Alguacil ile sözleşme imzaladı.
Imanol Alguacil, 2018 yılının Aralık ayından 2024/25 sezonunun sonuna kadar İspanya temsilcisini yönetti.
Geçtiğimiz sezon 6 aylık sözleşme imzalayarak takımın başına geçen Fatih Terim yönetiminde Al Shabab ligi 6. sırada bitirmişti.
Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 71 yaşındaki teknik direktör maç başına 1.74 puan ortalaması yakalayabildi.
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