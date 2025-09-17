Fatih Terim o görüşmeyi açıkladı: Kerem Aktürkoğlu beni aradı - Son Dakika
Fatih Terim o görüşmeyi açıkladı: Kerem Aktürkoğlu beni aradı

17.09.2025 22:59
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, katıldığı bir programda Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Türk futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olan Fatih Terim, NTV'de ekranlarındaki Empati programına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİTKİLERİMLE, DENİZLE HAŞIR NEŞİRİM"

Yaşamını Bodrum'da sürdürdüğü belirten Fatih Terim, "Ailemle ve futbolla vakit geçiriyorum Bodrum'da. İstanbul'a gelip gidiyorum. Bahçemle bitkilerimle, denizle Allah'a şükür haşır neşirim. Değişik ülkelerde faaliyetlerimiz sürüyor. Hayırlısı Allah'tan..." dedi.

''DAHA İYİ OLABİLİRDİ''

Arda Turan ile ilgili yorum yapan Fatih Terim, "Daha iyi olabilirdi Arda. Son dönemi hatırlarsınız, Allah'tan Galatasaray camiası sahip çıktı. Haklıydı, hakkıydı. Nitekim bazı çatlak sesler oldu ama sustular. Onların beni geçmesini istiyorum. Buna ihtiyacımız var. Yeni bir akımın, yeni bir nefesin, yeni bir enerjinin gelmesi lazım. Antrenörlük de müthiş bir yarışma işi. Seviyeli yarışma çok hoş bir şey." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE GÖRÜŞMESİ

Fenerbahçe'ye transfer olan eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Kerem çok yetenekli. Onu kazandırdık biz. Çok da yetenekli diyorum bir daha. Muhakkak ki son olaylar belki herkesi biraz gerdi ama olaya teknik açıdan bakınca... İçeride sirkülasyonu yaparsak yanlış yabancıya gitmeyiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a vermediğim oyuncu yok. En son Serdar Aziz verdim. Ben eğer oynatmayı düşünmüyor isem, memnun değil isem neden önünü kesiyorum. 'Buraya gider iyi oynarsa...' diye felsefe olabilir mi? Kulübün parasını ziyan edeceksiniz, adamı da oynatmayacaksınız! O da eksiğini gidermek için dışarıya bakacak. 4 büyükler kendi arasında bu sirkülasyonu sağlamalı.'' dedi.

''KEREM BENİ ARADI''

Fatih Terim, Fenerbahçe'ye transfer olan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı bir görüşmeyi de açıklayarak, "Kerem'in Benfica'ya transferi çok doğru. Dünyanın en büyüklerinden biri. Bir grubu sevindirdi hareketi, bir hareketi üzdü. Gençler hata yapacak. Olağanüstü bir hal aldı. Burada tercihlere saygı duymak lazım. Kerem Galatasaray'a faydalı oldu mu oldu, şampiyonluklara katkı sağladı mı sağladı, para kazandırdı mı kazandırdı. Kaça alındığını ben biliyorum. Bunu kan davasına getirmemek lazım. Beni silmedi mi, evet. Ben Galatasaray daha önemli dedim. Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, bizler affedeceğiz. Doğru yolu göstereceğiz. Yoksa kan gövdeyi götürür. Hepimiz zaten biraz gerginiz. Bu kin düşmanlığı bırakmalı." şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 3089:
    Hadi sende fatih hoca fb.gelince konuşuyorsunda benfikaya gidince bu açıklamayı neden yapmadın şimdiyi bekledin ben buacıklamada art niyet ararım. 9 21 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci:
    ipratorrr yine adalet dağıtmış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
