Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

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Al-Shabab teknik direktörü Fatih Terim, Al-Riyadh maçını 2-1 kazandıktan sonra oyuncularının izin isteklerini geri çevirdi. Terim futbolculara, "Hayır izin yok. Yarın antrenman var" ifadelerini kullandı.

16.01.2025 09:38
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Suudi Arabistan Pro Lig'de Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, evinde konuk ettiği Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir video çok konuşuldu.

OYUNCULARIN İZİN İSTEĞİNİ REDDETTİ

Al-Shabab teknik direktörü Fatih Terim 2-1 kazandıkları Al-Riyadh maçının ardından öğrencilerinin izin isteklerini geri çevirdiği görüldü. Terim futbolculara, "Hayır izin yok. Yarın antrenman var" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • MERT UYSAL:
    abi bu haberi ilk sıraya hangi arkadaş koydu? bu nedir kardeşim? bu itici adamın haber değeri olmayan bu videosu ne alaka 128 116 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    yine show peşinde bir kaç maç sonra kovulur 180 28 Yanıtla
  • Ateş:
    Burada artist artist racon kesen Fatih,oraya gidince para yüzünden kuzuya dönmüş.Ah para ah,sen neler yapıyosun öyle. 77 12 Yanıtla
  • Ali :
    Birakin su Paragözpn haberini yapmayi. Insanlar bu gördükce Günaha giriyor. Artis. 47 5 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    bi fatih terim eksikti arda gülerden sonra şimdi tam oldu zorla sildireceksiniz appi 17 11 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    orada oynayan futbolcularda para var terimdede Seçil erzan var burdan futbolcuları uyarıyorum yüksek faiz derse inanmayın 16 7 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Kaptan suyu sıkmış İmparatora 12 5 Yanıtla
  • Vadaa:
    Medya böyle ellerinde başladı yine terim terim.terim ne isterlerse onun reklami 8 5 Yanıtla
  • Lokman Hekimoloji:
    adamların pestilini çıkar reis 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika
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