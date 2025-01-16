Suudi Arabistan Pro Lig'de Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, evinde konuk ettiği Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir video çok konuşuldu.
Al-Shabab teknik direktörü Fatih Terim 2-1 kazandıkları Al-Riyadh maçının ardından öğrencilerinin izin isteklerini geri çevirdiği görüldü. Terim futbolculara, "Hayır izin yok. Yarın antrenman var" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika
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