Suudi Arabistan'da Al Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab takımını çalıştıran Türk teknik direktör Fatih Terim, ödüle layık görüldü. Ligde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan, 10 gol atıp kalesinde 2 gol gören Al Shabab takımında Terim, ayın teknik direktörü seçildi.
Al Shabab, 25 maç sonunda 43 puanla 6. sırada bulunuyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fatih Terim, Suudi Arabistan'da Ayın Teknik Direktörü Seçildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?