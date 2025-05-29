Fatma Şekerci ile Yeniden Anlaşıldı

Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN,

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde takım kaptanı Fatma Şekerci ile yeniden anlaştı. Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, 35 yaşındaki smaçör yeni sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı takımda 2022-23 sezonundan bu yana forma giyen Fatma, takımdaki 4'üncü sezonuna başlayacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kaptan Fatma Şekerci ile yeniden. Üç sezondur sahada duruşuyla, oyunuyla ve liderliğiyle örnek olan kaptanımız Fatma Şekerci ile yeniden anlaştık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz" denildi.