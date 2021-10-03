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Fatsa'da Off-Road yarışları nefes kesti - Son Dakika

Fatsa'da Off-Road yarışları nefes kesti

03.10.2021 19:50
Fatsa'da Off-Road yarışları nefes kesti, System.String[]

Karadeniz Off Road (KOK) Kupası 2. Ayak Yarışı Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleşti.

Karadeniz Off Road (KOK) Kupası 2. Ayak Yarışı Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleşti.

Organizasyonunu Fatsa Off Road Spor Kulübü ile Fatsa Belediyesinin yaptığı KOK 2. Ayak Yarışması'nda pilotların dereceye girmek için yaptığı heyecanlı hareketler yarışlara gelenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Fatsa Limanı karşısında start alan Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışı kıyasıya mücadelenin yanı sıra heyecan dolu anların yaşamasına neden oldu.

Fatsa Off Road Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, "Yarışlara katılım gerçekten çok güzel. Birçok ilden yarışmacıları Fatsa'da konuk ettik. Heyecanlı dakikalar yaşandı yarışmalarda. Bizler de farklı illerde düzenlenen yarışlara katılıyoruz. Parkurumuzu özel hazırladık ve gerçekten araçlar burada çok zorlandılar. Türkiye birincileri yarışmalara katıldılar ve katılım bizleri çok memnun etti. Seyircilerin katılımı bizleri memnun etti. Bundan sonra her yıl bu etkinlikleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Farklı illerden KOK yarışlarına katılan yarışmacılar da Fatsa'da gerçekleşen etkinliklerde heyecanlı dakikalar yaşadıklarını ifade etti. - ORDU

Fatsa'da Off-Road yarışları nefes kesti
Fatsa'da Off-Road yarışları nefes kesti
Fatsa'da Off-Road yarışları nefes kesti
Fatsa'da Off-Road yarışları nefes kesti
Fatsa'da Off-Road yarışları nefes kesti

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatsa'da Off-Road yarışları nefes kesti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatsa'da Off-Road yarışları nefes kesti - Son Dakika
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