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Felçli sporcu Avni Kertmen, para badmintonla başarılarına devam ediyor - Son Dakika
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Felçli sporcu Avni Kertmen, para badmintonla başarılarına devam ediyor

Trafik kazası sonucu felç olan Avni Kertmen, Almanya'da tedavi görürken para badminton sporuyla tanıştı. Hem Almanya hem de Türkiye adına birçok başarı elde eden Kertmen, engelli vatandaşların spor yapmasının önemine dikkat çekiyor.

Felçli sporcu Avni Kertmen, para badmintonla başarılarına devam ediyor
13.12.2023 - 11:18,  Güncelleme: 11:33
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Trafik kazasının ardından felç kalan ve tedavi için gittiği Almanya'da para badminton sporuyla tanışan Avni Kertmen, hem Almanya hem de Türkiye adına kazandığı başarılarla örnek oluyor.

Kertmen'in hayatı 24 yaşındayken Giresun'da iş dönüşü geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Kaza sonrası belden aşağısı felç olan ve yaklaşık bir yıl Türkiye'de tedavi gören Kertmen, gurbetçi ağabeyinin çağırması üzerine Almanya'ya gitti.

Bu ülkede de tedavi gören ve bir Alman arkadaşının tavsiyesiyle 1999'da para badmintonla tanışan Kertmen, spordaki başarısını 1-3 Aralık'ta Aksaray'da Dağılgan Spor Salonu'nda düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda da tek erkekler ve karışık çiftlerde birinci olarak sürdürdü.

Spor hayatının en önemli yerinde

61 yaşındaki Avni Kertmen, AA muhabirine, Almanya'da yaşadığını, sporla hayatının değiştiğini dile getirdi. Sporun hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatan Kertmen, şöyle konuştu:

"2003, 2007'de Almanya adına, 2009 ve 2011'de Türkiye adına dünya şampiyonu oldum. 7 Avrupa şampiyonluğum bulunuyor. Engel tanımadım. Engelli vatandaşlarımız sadece badminton değil, hangi branşı seviyorlarsa onunla ilgilensin. Para badminton benim için çok iyi oldu, birçok insanla tanıştım ve çok ülke gezdim. Önemli olan spor yapmak. Engellilerin spora katılması gerekiyor. Hayatım elverdiği sürece spor yapmaya devam edeceğim."

Kertmen, başarılarını sürdürmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Felçli sporcu Avni Kertmen, para badmintonla başarılarına devam ediyor - Son Dakika
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