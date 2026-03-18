Felipe Augusto: Galatasaray Maçı Çok Önemli - Son Dakika
Felipe Augusto: Galatasaray Maçı Çok Önemli

Felipe Augusto: Galatasaray Maçı Çok Önemli
18.03.2026 23:23
Trabzonsporlu Felipe Augusto, Galatasaray maçı için kazanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Trabzonsporlu futbolcu Felipe Augusto, milli aranın ardından Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçının kendileri için çok önemli olacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından bordo-mavililerin Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri için önemli olanın kazanmak olduğuna dikkat çeken Augusto, "Zor bir maç olacağının bilincindeydik. Rakibimizin durumundan ötürü bunu biliyorduk. Rakibimiz ligin alt sıralarında olduğu için her maçtan puan almaya ihtiyacı var. Bizim maçta da her şeylerini vereceklerini biliyorduk. Zor bir maç olacaktı. Bizim için önemli olan kazanmaktı. Bunu başardık çok mutluyuz" diye konuştu.

"Galatasaray maçı çok değerli, önemli bir maç olacak"

Milli aranın ardından oynayacakları Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Augusto, "Her Trabzonspor - Galatasaray maçları önemli maçlar. Büyük maçlar. İki büyük takımın kendi arasında oynadığı maçlar. Çok değerli, önemli bir maç olacak. Biz içerde oynuyoruz. İçerde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacağız. Her maçta olduğu gibi 3 puanı kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz"

Takımın bu sezon çıkardığı işten dolayı mutlu olduğunu belirten 22 yaşındaki oyuncu, "Bütün arkadaşlarımızla birlikte çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz en yukarda olmak, en başarılı takım olabilmek, en çok puan alabilmek. Şu an hem şampiyonluk hem de ikincilik yarışı adına konuşmak için çok erken. Önümüzde çok fazla maç var. Biz maç maç bakmaya çalışıyoruz. Her maçı kazanmaya, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk ve ikincilik için henüz erken diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Felipe Augusto: Galatasaray Maçı Çok Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
22:57
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
SON DAKİKA: Felipe Augusto: Galatasaray Maçı Çok Önemli - Son Dakika
