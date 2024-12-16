İstanbul'a gelen Galatasaray'ın efsanesi Felipe Melo, Trabzonspor maçını da RAMS Park'ta takip etti. sarı-kırmızılılarla hasret gideren Melo, dev karşılaşma öncesinde taraftarların arasına daldı ve Fenerbahçelileri kızdıracak bir harekete imza attı.
Müsabaka başlamadan önce taraftarların arasında tribüne çıkan Brezilyalı yıldız, megafonu eline alarak besteler söyledi. Statta yerini alan sarı-kırmızılarla birlikte "Fener ağlama" tezahüratında bulunan Felipe Melo'nun o anları kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket - Son Dakika
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