Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket - Son Dakika
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Spor

Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Trabzonspor maçı öncesi eski takımını ziyaret etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden ve mücadelenin başlamasına az bir süre kala tribünlere çıkan Melo, megafonu eline alarak "Fener ağlama" tezahüratı yaptı.

16.12.2024 21:51  Güncelleme: 22:03
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İstanbul'a gelen Galatasaray'ın efsanesi Felipe Melo, Trabzonspor maçını da RAMS Park'ta takip etti. sarı-kırmızılılarla hasret gideren Melo, dev karşılaşma öncesinde taraftarların arasına daldı ve Fenerbahçelileri kızdıracak bir harekete imza attı.

Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket

MEGAFONU ELİNE ALIP "FENER AĞLAMA" TEZAHÜRATI YAPTI

Müsabaka başlamadan önce taraftarların arasında tribüne çıkan Brezilyalı yıldız, megafonu eline alarak besteler söyledi. Statta yerini alan sarı-kırmızılarla birlikte "Fener ağlama" tezahüratında bulunan Felipe Melo'nun o anları kısa sürede viral oldu.

Felipe Melo\'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket

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Son Dakika Spor Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • erkan zengin:
    Tam süzme oo çocuğu... 78 89 Yanıtla
  • agrasif laz:
    SOYTARİ 71 91 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    havluyo köpek 68 79 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Fenerbahçemde böyle tipler yok şükürler olsun. 36 102 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf:
    Rambo da sizin babanız :)) 34 14
    Ali Arat:
    aglamaktan tipinizmi kaldi 30 16
    uğur aksakallı:
    YOKMU?HERKESİ GEÇ MHY YETER LA UTANMANIZ İÇİN.MELO TOP OYNUYORDU MHY SIRF PRROVAKATÖRLÜK YAPSIN DİYE PARA ÖDENİYOR YA 19 7
  • Sener Demir:
    Fenerliler kendi hocaları takımlarına ve Türk futboluna hakaret ettiğinde, küçümsediğinde sesi çıkmaz ???? 122 11 Yanıtla
  • Tony Montana:
    GEREKSİZ DÖLLENME 52 53 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    Çıldır anların hepsi nasıl havliyo 86 13 Yanıtla
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