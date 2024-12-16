Felipe Melo\'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket

Spor

Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır

İstanbul'a gelen Galatasaray'ın efsanesi Felipe Melo, Trabzonspor maçını da RAMS Park'ta takip etti. sarı-kırmızılılarla hasret gideren Melo, dev karşılaşma öncesinde taraftarların arasına daldı ve Fenerbahçelileri kızdıracak bir harekete imza attı.

MEGAFONU ELİNE ALIP "FENER AĞLAMA" TEZAHÜRATI YAPTI

Müsabaka başlamadan önce taraftarların arasında tribüne çıkan Brezilyalı yıldız, megafonu eline alarak besteler söyledi. Statta yerini alan sarı-kırmızılarla birlikte "Fener ağlama" tezahüratında bulunan Felipe Melo'nun o anları kısa sürede viral oldu.