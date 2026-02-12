Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

Felipe Melo\'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
12.02.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Felipe Melo, Juventus – Galatasaray eşleşmesinde İtalyan ekibini favori gösterirken, Juventus dönemine dair pişmanlıklarını ve Galatasaray tercihini anlattı; "Galatasaray'ın Avrupa DNA'sı yok" sözleri taraftarlardan sert eleştiri aldı.

Galatasaray ve Juventus'un eski futbolcusu Felipe Melo, iki takım arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesini değerlendirdi. Brezilyalı futbolcu, Tutto Sport'a verdiği röportajda hem kariyerine hem de gelecek planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"JUVENTUS'TA ÇOK ŞEYDEN PİŞMANIM"

Juventus dönemine değinen Melo, genç yaşta büyük bir kulübe gittiğini belirterek, "Birçok şeyden pişmanlık duydum. Juventus'ta henüz kazanmaya alışık olmayan genç bir çocuktum. Maliyetim yüksekti ve beklentiler fazlaydı. Ancak Juventus formasını giydiğim için kadere minnettarım; benim için bir hayat okuluydu." dedi.

Melo, dönemin teknik direktörü Antonio Conte'nin kendisini kampa götürmek istemesine rağmen ayrılık kararı aldığını ve sonrasında Juventus'un kazandığı şampiyonluklar için mutlu olduğunu ifade etti.

"PSG YERİNE GALATASARAY'I SEÇTİM"

Fransa'dan da teklif aldığını açıklayan Melo, "PSG beni istemesine rağmen Galatasaray'ı bulduğum için şanslıydım. Türkiye'yi seçtiğim için pişman değilim. İstanbul devasa bir şehir ve Türk halkı olağanüstü bir tutkuya sahip." sözlerini kullandı.

CHIELLINI İTİRAFI: AZ KALSIN KAVGA EDECEKTİK

Giorgio Chiellini ile Juventus döneminde sorunlar yaşadığını söyleyen Melo, "Kulüpler Dünya Kupası'nda onu gördüğümde sertçe tartışmak, hatta kavga etmek istiyordum. Ancak bana sarıldı ve mütevazılığını gösterdi. Benden özür diledi. Aslında geri adım atması gereken bendim." dedi.

"GALATASARAY'IN AVRUPA DNA'SI YOK"

Juventus – Galatasaray eşleşmesinde favoriyi açıklayan Melo, "Juve, Galatasaray'a göre favori çünkü Galatasaray'ın bir 'Avrupa DNA'sı yok. Genel toplamda Juve daha güçlü. Ama İstanbul bir savaş alanı olacak. Manchester City ve Bayern Münih'in nasıl zorlandığını gördünüz." ifadelerini kullandı.

2013 MAÇI VE KARLI ZEMİN

2013'te oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi maçına da değinen Melo, karlı zemindeki mücadeleyi "çok tuhaf" olarak nitelendirdi. "O zamanki Galatasaray, şimdiki kadar güçlü değildi." diyen Brezilyalı, Torino'daki 2-2'lik maçın aslında iki takım arasındaki dengeyi gösterdiğini savundu.

Galatasaray, Felipe Melo, Juventus, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsarayin oyuncusu böyle konuşur. normal 18 30 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    gaysaray 13 21 Yanıtla
  • ümit şahin ümit şahin:
    UEFA,dan tescilli şikeciler yoruma gelmiş 15 6 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    İsrailli olmaktan iyidir 7 8
  • murat çelik murat çelik:
    Şaka yapmış ?? 2 14 Yanıtla
  • Zeki Karaca Zeki Karaca:
    Adam doğru söylemiş valla. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:33:37. #7.11#
SON DAKİKA: Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.