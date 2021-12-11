- Felipe Sanchez Mateos: "İyi başladık ama gerisini getiremedik"

Karagümrük Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos:

"Düzeltmemiz gereken konular var"

İSTANBUL - Konyaspor'a sahasında 4-1 kaybeden Karagümrük'te Teknik Sorumlu Felipe Sanchez Mateos maçın ardından yaptığı açıklamada mücadeleye iyi başladıklarını ancak sonrasında düştüklerini söyleyerek, düzeltmeleri gereken konular olduklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Felipe Sanchez Mateos maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Felipe Sanchez Mateos "Özellikle son 6 haftadaki periyotta en iyi başlangıçlarımızdan birisiydi. Golü de bulduk ama ilk yarının 1-1 bitmesi bizi biraz ritimden uzaklaştırdı. İkinci yarıya da iyi başladık ve rakip sahaya elimizden geldiğince gittiğimiz anlarda kontradan gol yedik. Sonrasında da çok üretken olamadık. Frikikten yediğimiz golün ardından 3'lü savunmaya geçtik ve sistemi değiştirdik. 1 oyuncu eksik ve moral olarak gerideyken 4. golü kalemizde gördük. Doğal olarak buradaki kötü oyunda sorumluluk biz teknik ekibe aittir" açıklamasını yaptı.

"Düzeltmemiz gereken konular var"

Arka arkaya 3 mağlubiyet aldıklarını ve sezon başındaki oyundan uzak kaldıklarını da sözlerine ekleyen Felipe Sanchez Mateos, "Sezon başında oyunu domine eden, rakip sahaya yıkan takımdan uzaklaştığımız için bu durumdayız. Bu dönemde aldığımız iyi sonuçlar da bazı konuları örttü diyebiliriz. Düzeltmemiz gereken konular var. Sonuçlar böyle olunca mutlaka bir yerlerde terslikler vardır. Topun kontrolünü almak, topu kaybedince çoğalıp hamleleri yapmaktan uzak kaldık. Bir şekilde kendi oyunumuza dönmek zorundayız. Bizi başarıya götüren de bu tarz. Kontratak yememek adına, elimizden gelen bütün analizi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki bir şeyleri değiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.