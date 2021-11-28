Felipe Sanchez Mateos: "İyi oynadık ancak bunu sonuca yansıtamadık"

Trabzonspor karşısında 2-0 kaybeden Karagümrük'te Teknik Sorumlu Felipe Sanchez Mateos maçın ardından konuştu. Takımın iyi oynamasına karşın bunu sonuca yansıtamadıklarını söyleyen Mateos, Trabzonspor'un da oldukça kaliteli oyunculara sahip bir takım olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Felipe Sanchez Mateos maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sonucun istedikleri gibi olmadığını söyleyen Felipe Sanchez Mateos, "Bugün ortaya koyduğumuz plan ve yapma isteğimizin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdik. Rakip sahada daha iyi oynamak, rakibi hapsedip kontrolü ele geçirmek istedik. Bunu yaptığımız anlar oldu, yapamadığımız anlar oldu. Trabzonspor hızlı geçiş yapan bir takım. Yanılmıyorsam üst üste 7. galibiyetini aldılar ve namağlup durumdalar. Kendi açımızdan iyi şeyler ortaya koyduk ama skoru alamadık. Bu oyunu ilerleyen haftalara yayarak daha iyi işler yapmak istiyoruz" dedi.

Kasımpaşa maçında bugüne oranla daha etkisiz oynadıklarını ama galip geldiklerini söyleyen Mateos, "Bugün biz Kasımpaşa maçında yaptıklarımızın üstüne çıkan bir performans sergiledik. Yüzde 74 gibi bir topla oynama yüzdesi yakaladık ama pozisyonları değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. Kasımpaşa maçında da iyi oynadık ama maçın ikinci yarısında çok fazla fırsat verdik. Maçları bu şekilde değerlendirmek lazım. Performans anlamında Kasımpaşa maçının üzerinde bir performansımız oldu ama değerlendiremedik. Tabii ki karşımızda Trabzonspor vardı. Bu durum da olumsuz etkiledi" ifadelerini kullandı.

"Eksik isimlerin yokluğunu hissettik"

Cezalı olduğu için forma giyemeyen Zukanovic, Hedenstad ve Biglia'nın yokluklarının takımı etkilediğini de söyleyen Mateos, "Sürekli 11 oynayan isimlerdi. Yokluklarını hissetmedik dersek yalan olur. Bugün çok fazla 11 şansı bulamayan ama hep planlarımız dahilinde olan oyuncuları da görme anlamında önemli bir maç oldu. Hafta içinde de kupa maçımız var. Bu periyotta herkese ihtiyaç olacak. Bu arkadaşlardan da iyi performanslar aldık diyebiliriz" dedi. Sakatlığı bulunan Mehdi Benatia'nın durumuna bu oyuncu iyileştikten sonra bakmak istediklerini söyleyen Mateos, Emre Mor'un da geldikten sonra gelişim sağladığını ifade ederek, "Emre Mor'dan çok memnunuz. Uzun bir süre düzenli şekilde oynamayan bir oyuncuydu. Buraya geldikten sonra kondisyonunu yukarıya taşımasının ardından çok fazla katkı verdiğini gösteriyor. Oynadığı oyunlarla, takım arkadaşlarıyla ilişkisinde bunu gösteriyor. Bize ve oyuna bağlılığında bunu gösteriyor. Genel anlamda çok memnunuz. Bitircilik çalışıyoruz, rakip ceza sahasına girmelerini ve oyunun defansif yardımını çalışıyor. Oynamak isteyen ve elinden gelenin fazlasını sahaya yansıtan bir oyuncu. Bugün yararlanamadı tabii ki ama bundan sonrasında kendisinden daha fazlasını isteyeceğiz, kendi de daha fazlasını yapacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL