Felipe Sanchez Mateos: "Performans ve sonuç birbirinden bağımsız değerlendirilmeli" - Son Dakika
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Felipe Sanchez Mateos: "Performans ve sonuç birbirinden bağımsız değerlendirilmeli"

13.03.2022 22:13

- Felipe Sanchez Mateos: "Performans ve sonuç birbirinden bağımsız değerlendirilmeli" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: "Klasik galibiyeti istediğimiz futbolumuzla oyuna devam etmeye çalıştık" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Fenerbahçe karşısında alınan...

- Felipe Sanchez Mateos: "Performans ve sonuç birbirinden bağımsız değerlendirilmeli"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos:

"Klasik galibiyeti istediğimiz futbolumuzla oyuna devam etmeye çalıştık"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Fenerbahçe karşısında alınan 5-2'lik mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Sonuç lehimize olmasa da performans bizim istediğimiz gibi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Felipe Sanchez Mateos, "Elbette bazen futbolda performans ve sonuç birbirinden bağımsız değerlendirilmeli ve biz de bugün onu yapıyoruz. Her ne kadar bu maçın sonucu lehimize olmasa da performans aslında bizim istediğimiz gibi diyebiliriz. İlk yarıda elbette 1-0 geriye düştük. Yediğimiz golü nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum ama bizim için şanssızlık diyelim" ifadelerini kullandı.

"Klasik galibiyeti istediğimiz futbolumuzla oyuna devam etmeye çalıştık"

Mateos, "Fenerbahçe ilk yarıda savunmayı gayet önde tuttu. Bloklar arasında top almamıza izin vermedi. Topu alsak bile savunma oyuncuları dönmemize izin vermedi. Bu şekilde tehlikeli olamadık ilk yarıda. İkinci ayrının hemen başında golü yedik ve 2-0 geriye düştük. Oyuncularımız güzel bir reaksiyonla 2-2'ye getirdiler oyunu bu dakikadan sonra elbette bir risk almamız ya da maçı 2-2'de tutmamız lazımdı. Bizim klasik galibiyeti istediğimiz futbolumuzla oyuna devam etmeye çalıştık. Skoru beraberlikte tutmak istemedik ama kaleciden atılan uzun top sonucu gole mal oldu. Tabi bu golden sonra elbette bir reaksiyon gösterip gol bulmak istedik ancak bu zor oldu. Çünkü dördüncü golü yedik. Bu golü yediğimizde, dikkatimizi çeken şey kalecinin bir metre kadar topa dışarıda vurması oldu. Burada yan taraftan söylememize rağmen herhangi bir kontrol gerçekleşmedi. Beşinci golde de yine öyle Camara'nın bir pozisyonu var ve biz kulübeden çok net bir şekilde faul olduğunu gördük fakat hakemlerimiz burada da devam ettiler. 2-2'den sonra bir galibiyeti getirme adına değişiklikler yaptık fakat olmadı" diye konuştu.

Felipe Sanchez Mateos: Performans ve sonuç birbirinden bağımsız değerlendirilmeli
Felipe Sanchez Mateos: Performans ve sonuç birbirinden bağımsız değerlendirilmeli
Felipe Sanchez Mateos: Performans ve sonuç birbirinden bağımsız değerlendirilmeli

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Felipe Sanchez Mateos: 'Performans ve sonuç birbirinden bağımsız değerlendirilmeli' - Son Dakika


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