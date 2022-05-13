Fener'de Berke Özer gidiyor, Sinan Bolat geliyor - Son Dakika
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Fener'de Berke Özer gidiyor, Sinan Bolat geliyor

13.05.2022 15:03
Fener'de Berke Özer gidiyor, Sinan Bolat geliyor

Gelecek sezon Altay Bayındır'ın arkasına tecrübeli bir isim almak isteyen Fenerbahçe, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak Berke Özer'in yerine bu sezon Belçika ekibi Gent'te formasını giyen milli eldiven Sinan Bolat'ı kadrosuna katmak istiyor.

Gelecek sezon için kaleci bölgesinde sakatlık veya ceza gibi durumlarda sorun yaşamamak için tecrübeli bir eldiveni kadrosuna katmak istiyor. Genç kaleci Berke Özer, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak.

BELÇİKA BASINI YAZDI

Belçika'nın önemli yayın organlarından Voetbal Belgie'de yer alan haberde Belçika kulüplerinin önümüzdeki sezon için transfer listelerini açıkladı. Anderlecht'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan kaleci Berke Özer ile ilgilendiği belirtildi. Gent forması giyen file bekçisi Sinan Bolat'ın bir sonraki durağı ise Fenerbahçe olarak gösterildi.

BİR DİĞER ALTERNATİF ERTUĞRUL TAŞKIRAN

Altay Bayındır'ı tecrübeli bir kaleci ile yedeklemek isteyen Fenerbahçe yönetimi de Sinan Bolat ile görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin yedek kaleci alternatifleri arasında Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran da bulunuyor.

Belçika basınının Anderlecht'in transfer listesinde olduğunu yazdığı Berke Özer'in de ayrıca ismi eski kulübü Westerlo ile de anılıyor.

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Son Dakika Spor Fener'de Berke Özer gidiyor, Sinan Bolat geliyor - Son Dakika


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