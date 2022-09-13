Fener'e Bruma piyangosu! İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv transfer için bastırıyor

Fenerbahçe'de takıma yeni transfer edilmesine rağmen teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda yabancı sınırına takılarak lisans çıkartılmayan Bruma'ya talip çıktı.

İSRAİL BASINI YAZDI

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in Portekizli futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü. İsrail'de yayın yapan Sport1'in özel haberine göre; Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe arasındaki transfer görüşmeleri başladı.

Maccabi Tel Aviv, Bruma transferini ülkede 28 Eylül'de sona erecek transfer dönemine yetiştirmeye çalışıyor.