Fener'e Bruma piyangosu! İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv transfer için bastırıyor - Son Dakika
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Fener'e Bruma piyangosu! İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv transfer için bastırıyor

13.09.2022 10:38
Fener'e Bruma piyangosu! İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv transfer için bastırıyor

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından yaptığı ilk transferlerden olan Bruma'ya lisans çıkarmayan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in Portekizli futbolcuyu transfer etmek için sarı lacivertlilerin kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de takıma yeni transfer edilmesine rağmen teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda yabancı sınırına takılarak lisans çıkartılmayan Bruma'ya talip çıktı.

İSRAİL BASINI YAZDI

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in Portekizli futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü. İsrail'de yayın yapan Sport1'in özel haberine göre; Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe arasındaki transfer görüşmeleri başladı.

Maccabi Tel Aviv, Bruma transferini ülkede 28 Eylül'de sona erecek transfer dönemine yetiştirmeye çalışıyor.

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Fenerbahçe, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'e Bruma piyangosu! İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv transfer için bastırıyor - Son Dakika


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