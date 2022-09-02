Fener, forvet transferinde tanıdık bir isimle anlaştı: Batshuayi bugün İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Michy Batshuayi, attığı gollerin yanı sıra kaçırdığı pozisyonlarla da gündeme gelmiş, sezonun sona ermesiyle kulübü Chelsea'nin yolunu tuttu.

BONSERVİSİYLE KADROYA KATILACAK

İngiliz ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel'in planları arasında yer almayan 28 yaşındaki golcünün, forvet arayışları süren Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürüldü. Sarı lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı oyuncunun bonservisi için Chelsea ile 3 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Batshuayi'nin bugün İstanbul'a geleceği ve Avrupa'ya verilecek listede de yer alacağı ifade edildi. Belçikalı golcü, geçtiğimiz yıl Beşiktaş formasıyla 42 maça çıkarken 14 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti.