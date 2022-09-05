Fener'in unutulmaz golcüsü Semih Şentürk'ten "forvet" yorumu: Son yılların en iyi hücum hattı kuruldu

Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü Semih Şentürk, sarı lacivertlilerin yeni sezon kadrosunu değerlendirdi.

"PEDRO, FENERBAHÇE'NİN SON YILLARDA ARADIĞI FORVET TANIMINA UYUYOR"

Kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde gençleri yetiştirerek devam eden Şentürk, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Kayserispor maçında rakip fileleri sarsan Brezilya asıllı İtalyan golcü Joao Pedro'yu çok beğendiğini söyledi. 30 yaşındaki oyuncu hakkında yorumda bulunan Şentürk, "Pedro'yu çok beğendim. Erken konuşmak doğru mu bilmiyorum ama ben Pedro'nun Fenerbahçe'nin son yıllarda aradığı forvet tanımına çok uyduğunu düşünüyorum." dedi.

"PEDRO, KING, BATSHUAYİ, VALENCIA'LI HAT SON YILLARIN EN İYİSİ"

Fenerbahçe'nin Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Batshuayi hakkında da konuşan Semih Şentürk, "Batshuayi ile başarılı ve uyumlu oynarlar çünkü Pedro sırtı dönük de oynayabildiğini gösterdi. Batshuayi de arkaya koşular yapabilen bir futbolcu. Hoca aynı anda görev verirse bence başarılı olurlar. Pedro, King, Batshuayi, Valencia'lı hat son yılların en iyi hücum hattı. Bu isimlerin katkısıyla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını umuyorum." diye konuştu.