Büyük ses getiren VAR kayıtları gerçek mi? Resmen yanıt geldi

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MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Lider Haber'de yayınlanan Telegol programında Serhat Ulueren'in fenerbahçe- Fatih Karagümrük maçındaki Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasındaki VAR diyaloglarıyla ilgili iddiası üzerine açıklama yaptı.

"HAYAL ÜRÜNÜ VE GERÇEK DIŞIDIR"

Yapılan açıklamada, "VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır" denildi.

İşte İbanoğlu'nun açıklaması;

"MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim.

Ahmet İbanoğlu - Merkez Hakem Kurulu Başkanı"