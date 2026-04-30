Fener taraftarını delirten görüntü: Orada ne işi var?

Fenerbahçe’nin stadyum anonsçusu Hakkı Akkaya, 3. Lig 4. Grup’ta şampiyonluğa ulaşan Kütahyaspor’un kutlamalarında sahne aldı. Yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli taraftarların dikkatinden kaçmadı.
Kütahyaspor’un şampiyonluk kutlamalarında sahne alan Hakkı Akkaya’nın performansı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler, özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Akkaya’nın farklı bir kulübün kutlamalarında yer almasına tepki gösterdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Bu adamın burada ne işi var?” şeklinde yorumlar yaptı.
Yaşanan bu durum, kulüp aidiyeti ve profesyonel roller üzerine yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
