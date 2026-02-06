Fener taraftarını kahreden gol - Son Dakika
Spor

Fener taraftarını kahreden gol

06.02.2026 07:47
Fenerbahçe'nin aylarca istediği Ademola Lookman, Atletico Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Madrid ekibi Betis'i 5-0 yenerek Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Atletico Madrid'in yeni transferi Ademola Lookman, kırmızı-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta sergilediği performansla fark yarattı. İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Betis deplasmanına çıkan Atletico Madrid, rakibini 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

BETIS DEPLASMANINDA GOL YAĞMURU

Estadio de La Cartuja'da oynanan karşılaşmada Atletico Madrid baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada David Hancko, 30. dakikada Giuliano Simeone, 37. dakikada Ademola Lookman, 62. dakikada Antoine Griezmann ve 83. dakikada Thiago Almada kaydetti.

LOOKMAN İLK MAÇINDA ŞOV YAPTI

Maça ilk 11'de başlayan ve Atletico Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkan Ademola Lookman, 79 dakika sahada kaldı. Nijeryalı futbolcu bu sürede 1 gol atıp 1 asist yaparak karşılaşmanın yıldızlarından biri oldu. Lookman'ın etkili performansı, teknik heyet ve taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

YARI FİNALDE RAKİP ATHLETIC BILBAO

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Madrid ekibinin yarı finaldeki rakibi Athletic Bilbao oldu.

07:50
