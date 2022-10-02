Fenerbahçe: 0-0 (İLK YARI) - Son Dakika
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Fenerbahçe: 0-0 (İLK YARI)

02.10.2022 20:53
Fenerbahçe: 0-0 (İLK YARI)

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan OkBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Josef, Muleka, Dele Alli, Redmond, WeghorstFENERBAHÇE: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Crespo,...

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Josef, Muleka, Dele Alli, Redmond, WeghorstFENERBAHÇE: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Pedro, ValenciaSARI KARTLAR: Masuaku (Beşiktaş), Crespo (Fenerbahçe)Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.9'uncu dakikada Szalai'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Valencia'nın sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı çıktı.31'inci dakikada sol kanattan Masuaku'nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışındaki Salih'in yeniden içeri doldurduğu topa penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.44'üncü dakikada Salih'in ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Muleka, bekletmeden yerden içeri çevirdi. Arka direğe koşan Weghorst'un kayarak yaptığı vuruşta Fenerbahçe savunması ayak koydu ve top kornere gitti.Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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Beşiktaş-Fenerbahçe Beşiktaş-Fenerbahçe
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe: 0-0 (İLK YARI) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe: 0-0 (İLK YARI) - Son Dakika
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