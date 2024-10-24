Fenerbahçe 0 - 1 Manchester United - Son Dakika
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Fenerbahçe 0 - 1 Manchester United

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a 15. dakikada Eriksen'in golüyle yenildi.

24.10.2024 23:47
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Stat: Ülker

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

Manchester United: Onana, Dalot, de Ligt, Lindelöf, Martinez, Ugarte, Eriksen, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee

Gol: Dk. 15 Eriksen (Manchester United)

Sarı kart: Dk. 14 Rashford (Manchester United)

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hatasındaki Fenerbahçe-Manchester United müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada soldan kullanılan korner atışında topun başına gelen Szymanski, kale sahası içine ortaladı. Manchester United savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası çizgisi üzerinde Fred'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada Manchester United öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Garnacho, kale sahası içine hareketlenen Mazraoui'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu meşin yuvarlağı Zirkzee, geriden atağa katılan Eriksen'e aktardı. Eriksen, ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu Livakovic'in sağından ağlara yolları: 0-1.

22. dakikada İngiliz ekibi tehlikeli geldi. Eriksen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashford, çaprazdan ceza sahasına girip 2 rakibini ekarte etti. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği plase vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

23. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in uzun pasında soldan ceza sahasına giren Szymanski'nin kale sahasına çevirdiği ortada kaleci Onana'nın sektirdiği top boşta kaldı. Bu pozisyonda Tadic bekletmeden vuruşunu yaptı ancak Ugarte kayarak müdahalesinde sırtıyla gole engel oldu.

37. dakikada Fenerbahçe üst üste 2 net fırsat yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Szymanksi'nin kale sahasına ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı. Seken topu kale direği yakınında Tadic, yeniden En-Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcu bir kez daha kafayla vurdu ancak Onana bu kez topu kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe 0 - 1 Manchester United - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe 0 - 1 Manchester United - Son Dakika
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