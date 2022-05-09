Fenerbahçe 1 puanla yetindi - Son Dakika
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Fenerbahçe 1 puanla yetindi

09.05.2022 12:31
Fenerbahçe 1 puanla yetindi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son derbisinde Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe 1 puanla yetindi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son derbisinde Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe 1 puanla yetindi.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk oldu. Sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisini 12 maça taşıdı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Sarı-lacivertliler, ligi 2'nci sırada tamamlamak için elinden geleni yapıyor. Derbiden 1 puanla dönen Fenerbahçe, puanını 69'a çıkardı. Ligde geride kalan 2 maçtan da galip gelmeyi hedefleyen Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşacak.MERT HAKAN CEZALIFenerbahçe'de sakat oyuncuların son haftalarda olmaması olumsuz bir hava yaratırken, kart cezaları da bir hayli can sıktı. Beşiktaş maçında 6 oyuncusundan yoksun çıkan Fenerbahçe'de Mert Hakan gelecek hafta oynanacak maçta cezalı duruma düştü. Derbi maçta Serdar Aziz kart cezası sebebiyle görev alamazken, ligin 37'nci haftasındaki Fatih Karagümrük maçında ise Mert Hakan Yandaş görev alamayacak.NOVAK'IN 1 GOLÜNE KARŞI 2 PENALTI

Sarı-lacivertli ekipte 3 maç sonra 11'de yer alan Filip Novak, 6'ncı dakikada takımını öne geçiren gole imza attı. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde ilk 11'de 13'üncü maçına çıkarken, 3'üncü golü hanesine yazdırdı. Takımı için açılışı güzel yapan Novak, mücadelenin geri kalan bölümünde ise 2 penaltıya sebebiyet verdi. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Batshuayi ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale etmesi, 27'nci dakikada ise ceza sahası içinde Kenan Karaman'a yaptığı faulle rakibinin 2 penaltı kazanmasını sağladı.


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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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