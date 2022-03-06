Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi

06.03.2022 19:48
Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Fenerbahçe, hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı büyük bir heyecana sahne oluyor. Karşılaşmada sarı-lacivertliler, 17. dakikada İrfan Can'ın kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kalırken hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu kararıyla tepki çekti.

KIRMIZI KART ÇIKTI, SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın 16. dakikasında topa müdahale etmek istersen Siopis'in bacağına basan İrfan Can Kahveci'ye hakem Zorbay Küçük, Var uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra kırmızı kart verdi. Küçük'ün bu kararı sonrası saha içi karışırken, tribünler ve sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları hakeme ağır sözlerle tepki gösterdi.

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Kadıköy'de ortalığı karıştıran pozisyon! Hakem Zorbay Küçük'e görülmemiş tepki var
Kadıköy'de ortalığı karıştıran pozisyon! Hakem Zorbay Küçük'e görülmemiş tepki var
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Son Dakika Spor Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi - Son Dakika
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