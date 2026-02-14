Fenerbahçe, 120. yıla özel armasını değiştiriyor! Yeni amblemdeki yıldız sayısı dikkat çekti

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam ligin 22. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlileri heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; 1907 yılında kurulan Fenerbahçe Kulübü, 120. yılına özel arma değişikliğine gidecek. Haberde yer alan bilgiye göre, 120. yılda kullanılacak armanın tescilinin yapıldığı belirtildi.
Buna göre, yeni armadaki yıldız sayısında da değişikliğe gidiliyor. Gelecek yıla özel kullanılacak armanın üzerinde simgesel olarak 120 yıldızın yer alacağı ifade edildi.
