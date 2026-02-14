Fenerbahçe, 120. yıla özel armasını değiştiriyor! Yeni amblemdeki yıldız sayısı dikkat çekti - Son Dakika
Fenerbahçe, 120. yıla özel armasını değiştiriyor! Yeni amblemdeki yıldız sayısı dikkat çekti

14.02.2026 15:43
Fenerbahçe Kulübü, 120. yılına özel arma değişikliğine gidiyor. Yeni armada simgesel olarak 120 yıldız yer alacak.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam ligin 22. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlileri heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE ARMASINI DEĞİŞTİRİYOR

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; 1907 yılında kurulan Fenerbahçe Kulübü, 120. yılına özel arma değişikliğine gidecek. Haberde yer alan bilgiye göre, 120. yılda kullanılacak armanın tescilinin yapıldığı belirtildi.

ARMADA 120 YILDIZ YER ALACAK

Buna göre, yeni armadaki yıldız sayısında da değişikliğe gidiliyor. Gelecek yıla özel kullanılacak armanın üzerinde simgesel olarak 120 yıldızın yer alacağı ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Armağan Gönen Armağan Gönen:
    dünyanın en komik kulübü ?? 26 13 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    şükür israilsaray li degiliz 9 18
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    sen komik bul Fenerbahce tarih yazmaya devam ediyor. ornek dun aksamki euroleague macı. 6 3
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Bir kulüp ancak bu kadar ayağa düşer. 15 8 Yanıtla
  • Ferhat Bindak Ferhat Bindak:
    Bu da iyice deli yaptı kendini 13 4 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    5 yıldız sizin namusunuzdur, vaz geçmeyin, 1 1 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    ve yine Fenerbahçe haberi ve yine gs’liler daha çok yorum yapmış. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
