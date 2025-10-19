Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük'ü Geçti - Son Dakika
Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük'ü Geçti

Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük'ü Geçti
19.10.2025 22:19
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 3 puanı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpasın gerisinde iyi yükselen Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

59. dakikada Daniel Johnson pasında topla buluşan Serginho, ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

62. dakikada Sam Larsson'un savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan David Fofana, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

72. dakikada Jure Balkovec'in pasında topla buluşan Ahmet Sivri, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Tiago Çukur'un vuruşunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında Ahmet Sivri kontrol etti. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinde yaptığı vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda Grbic gole izin vermedi. Dönen topa Asensio diziyle dokundu, meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. Devamında da Nene'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

83. dakikada Jure Balkovec, sol kanatta Szymanski'ye yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90. dakikada Fred'in sol taraftan pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan müsait pozisyonda bulunan Szymanski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Samet Çavuş

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan (Archie Brown dk. 89), İsmail Yüksek, Edson Alvarez (Fred Rodrigues dk. 64), Dorgeles Nene (Sebastian Szymanski dk. 78), Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 78), Anderson Talisca (Youssef En-Nesyri dk. 64)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Enzo Roco (Muhammed Kadıoğlu dk. 46), Anıl Çınar, Jure Balkovec, Matias Kranevitter (Marius Doh dk. 61), Daniel Johnson (Berkay Özcan dk. 61), Tiago Çukur, Sam Larsson (Ahmet Sivri dk. 72), Serginho (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 72), David Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Nikoloz Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Andre Gray

Teknik Direktör: Marcel Licka

Goller: Anderson Talisca (dk. 23 pen.), Marco Asensio (dk. 41) (Fenerbahçe), Serginho (dk. 59) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Jure Balkovec (dk. 83) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dorgeles Nene, Tarık Çetin (Fenerbahçe), Atakan Çankaya, Marcel Licka, Enzo Roco, Anıl Çınar (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

