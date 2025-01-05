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Fenerbahçe 2-1 Üstün

Fenerbahçe 2-1 Üstün

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. En-Nesyri iki gol attı.

05.01.2025 20:09
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Fred'in savunma arkasına pasına hareketlenen En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp auta çıktı.

11. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Dzeko pasını Kostic'e aktardı. Kostic'in ceza sahası içi sol çaprazından uzak direğe şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

17. dakikada Tadic, sağ tarafta Kamil Ahmet Çörekçi'den kaptığı topta pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun savunma arkasına attığı ara pasa hareketlenen En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada sağ taraftan Fred'in ortasında kale önünde Kostic'in bekletmeden şutunda kaleci Erce topu çeldi. Pozisyonun devamında bu kez sol taraftan gelen ortaya kale önünde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

33. dakikada Diack'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Boutobba, ceza sahası içi sağ çaprazına girerek şutunu çekti. Levent Mercan'a da çarpan top filelerle buluştu. 1-1

45+5. dakikada sol taraftan Kostic'in ortasında kaleci Erce'nin yumrukladığı top Yiğit Ali'ye çarpıp kale önündeki En-Nesyri'ye düştü. En-Nesyri yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Mehmet Akıncık

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Levent Mercan, Dusan Tadic, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz, Yiğit Emre Ekiz, Sebastian Szymanski, Yusuf Akçiçek, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yiğit Ali Buz, Guy-Marcelin Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Bilal Boutobba, Lamine Diack, Rui Pedro, Funsho Bamgboye, Vincent Aboubakar

Yedekler: Visar Bakaj, Demir Sarıcalı, Selimcan Temel, Ali Yıldız, Oğuzhan Matur, İsmail Zobu, Deniz Aksoy

Teknik Sorumlu: Yılmaz Bal

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 17 ve 45+5) (Fenerbahçe), Bilal Boutobba (dk. 33) (Hatayspor)

Sarı kart: Rui Pedro (Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe 2-1 Üstün - Son Dakika

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