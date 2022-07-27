Fenerbahçeli taraftarlardan ilk maça yoğun ilgi - Son Dakika
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Fenerbahçeli taraftarlardan ilk maça yoğun ilgi

27.07.2022 21:28
Fenerbahçeli taraftarlardan ilk maça yoğun ilgi

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda sahasında ilk resmi maçına çıkarken taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda sahasında ilk resmi maçına çıkarken taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da sahalarında oynanan bu ilk resmi maça yoğun ilgi gösterdi. Tüm biletlerin satıldığı karşılaşma kapalı gişe oynanıyor. Erken saatlerde stat çevresine gelen taraftarlar, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı.

Öte yandan, Dinamo Kiev maçında Fenerbahçeli ünlü isimlerin çocukları futbolcularla birlikte seremonide yer alırken; Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) hastanede tedavisi devam eden bir çocuk online olarak futbolcularla birlikte sahaya çıkma heyecanı yaşadı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 0 Dinamo Kiev: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 0 Dinamo Kiev: 0 (Maç devam ediyor) Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarlardan ilk maça yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli taraftarlardan ilk maça yoğun ilgi - Son Dakika
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