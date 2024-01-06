Fenerbahçe, 2024 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

2024 Türkiye Salon Kürek (Ergometre) Şampiyonası'nın büyükler kategorisinde Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonda büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde Fenerbahçe, birinciliğe ulaştı. Büyük erkekler kategorisinde Kocaeli Sümer spor Kürek ikinci olurken, Boğaziçi Üniversitesi üçüncü sırayı aldı. Büyük kadınlar kategorisinde de Kocaeli Sümerspor Kürek yine ikinciliği elde ederken, Altınboynuz üçüncü oldu.

Öte yandan, Parakürek 1000 metre erkekler kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt birinci oldu. Parakürek 1000 metre kadınlarda ise Yurdagül Dinanet birinciliği elde etti.

Erhan Ertürk: "Sporcularımız derecelerini 2-3 saniye geliştirdi"

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa standartlarında bir organizasyon düzenlendiğini belirterek, "Büyüklerde derecelerimiz çok iyi. Olimpik takımımız, bu organizasyonda yarıştı. Sporcularımız, geçen seneden derecelerini 2-3 saniye geliştirdi. Suya da bunu yansıtmak ve olimpiyata kota almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertürk, küreğin diğer spor branşları için önemli bir altyapı olduğunu dile getirerek, "Kürek, çok komplike bir spor. Dünyada en çok madalya alan ülkeler, kürekte de çok başarılı. Bizim amacımız onlara yetişmek ve geçmek. Küreğin olimpiyat karnesi kötü. Biz de bunu değiştirmek için bu göreve geldik. Amacımız 2 kızlarda ve 2 erkeklerde toplam 4 kota almak. Paris 2024'ten sonra Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kürek Federasyonunun 100. yılına girdiğini hatırlatan Ertürk, "Bu özel yıl bana nasip oldu. 100. yılımızda 23 Yaş Altı Avrupa ve Balkan Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek. Çok heyecanlı bir sene bizim için." diye konuştu.

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, hafif kilo müsabakalarının yanı sıra erkekler ve kadınların alt yaş kategori mücadeleleriyle akşama kadar devam edecek.