\'\'Fenerbahçe 2026\'da şampiyon olacak\'\' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Fenerbahçe'nin performansına ilişkin daha önce yaptığı tahminlerle gündeme gelen astrolog Can Aydoğmuş, sarı-lacivertli ekibin son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

DAHA ÖNCE "ŞAMPİYON OLACAK" DEMİŞTİ

Can Aydoğmuş daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin 2025 yılının Aralık ayından sonra yükselişe geçeceğini ve sezon sonunda şampiyon olacağını öne sürmüştü. Bu sözleriyle sosyal medyada sık sık gündeme gelen Aydoğmuş, takımın son haftalarda yaşadığı kritik puan kayıpları sonrası yeniden paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Aydoğmuş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Valla birisi Fenerbahçe oyuncularına oynamasınlar diye para veriyorsa Allah belasını tez zamanda versin, hep beraber kim olduğunu görelim."

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe taraftarları arasında da tartışma yarattı.