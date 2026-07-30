Fenerbahçe 3. Tura Yükseldi

(ANKARA)- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, adını 3. eleme turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi Avusturya temsilcisi Sturm Graz oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Arena Zabrze'de saat 21.00'da başlayan karşılaşmada Belçikalı hakem Lothar D'Hondt düdük çaldı

Karşılaşmanın Anderson Talisca, 12. dakikada penaltıdan attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında Michal Sácek'in golüyle skora denge getirdi. İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda iki ekip de gol fırsatları yakalasa da skor değişmedi. Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ilk maçtaki 1-0'lık avantajını koruyarak tur atladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçları 4-5 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.