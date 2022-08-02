Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi kiraladığını açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi kiraladığını açıkladı

02.08.2022 20:47
Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi kiraladığını açıkladı

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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