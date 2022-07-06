Fenerbahçe, 5 yıldızlı logonun kullanılacağını duyurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe, 5 yıldızlı logonun kullanılacağını duyurdu

06.07.2022 14:43
Fenerbahçe, 5 yıldızlı logonun kullanılacağını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 5 yıldızlı logonun kullanılacağını duyurdu - Son Dakika

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