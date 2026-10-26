Fenerbahçe, 9. haftadaki Galatasaray derbisi için RAMS Park'a yoğun güvenlikle girdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak Fenerbahçe'nin kafilesi, RAMS Park'a yoğun güvenlik önlemleri altında ulaştı. Can Bartu Tesisleri'nden çıkan sarı-lacivertli ekip, maçın oynanacağı stadyuma giriş yaptı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi için RAMS Park'a geldi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlileri taşıyan otobüs, stadyuma ulaştı. Can Bartu Tesisleri'nden çıkan kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı RAMS Park'a giriş yaptı.
Kaynak: İHA
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