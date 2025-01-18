Fenerbahçe Adana Demirspor'a Deplasmanda Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Adana Demirspor'a Deplasmanda Çıkıyor

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile 20. hafta mücadelesine çıkacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

18.01.2025 09:46
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Adana Demirspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra İsmail Yüksek ve TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, yarın forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho'nun Samet Akaydin'i kadroya dahil edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Amrabat döndü

Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda yarın sahadaki yerini alabilecek.

Sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, forma giyip kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Adana Demirspor'a Deplasmanda Çıkıyor - Son Dakika

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