Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile 42. randevusuna çıkıyor.

18.01.2025 10:13
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Ligde sarı-lacivertliler, 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 17 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 5 puanla 19. ve son sırada yer alıyor. Adana ekibi 3 puan silme cezası da aldı.

Ligde son olarak Konyaspor'u deplasmanda yenen Kanarya, Adana Demirspor karşısından 3 puanla ayrılarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

42. randevu

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 24 galibiyet elde ederken, mavi-lacivertliler ise 5 defa hanesine 3 puan yazdırdı. 12 maç da berabere tamamlandı. Fenerbahçe'nin 81 golüne, Adana Demirspor 32 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 kazandı.

Son 7 maçta kalesini gole kapatamadı

Ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan Fenerbahçe, son maçlarda kalesini gole kapatamadı. Oynanan 18 mücadelenin 16'sında Dominik Livakovic kaleyi korurken, 2 maçta İrfan Can Eğribayat görev yaptı. Livakovic'in sakatlandığı Başakşehir maçında ise Ertuğrul Çetin kaleye geçti. Kanarya, 7 müsabakada kalesini gole kapatırken bu süreçte kalesinde 18 gol gördü. Jose Mourinho'nun öğrencileri son olarak ligin 12. haftasında Sivasspor karşısında kalesini gole kapatırken, sonrasındaki 7 mücadelede gol yedi.

Deplasmanda en çok gol atan takım

Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda 10 maça çıktı. Bu süreçte Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Konyaspor karşısında galibiyet elde eden Kanarya; Göztepe, Samsunspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, dış sahada sadece Beşiktaş'a kaybetti. Deplasmanda 21 puan toplayan Fenerbahçe, konuk olduğu karşılaşmalarda rakip filelere 26 gol atarken, bu alanda en çok gol atan takım olarak yer alıyor.

4 futbolcu sakat

Fenerbahçe'de sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konuşan Hırvat kaleci Dominik Livakovic kadroda olmayacak. Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in de tedavileri devam ediyor. Samet Akaydin'in de teknik heyet kararıyla kadroda olmaması bekleniyor.

Samet ve Szymanski kart sınırında

Konyaspor karşılaşmasıyla sarı kart cezasını tamamlayan Sofyan Amrabat, Jose Mourinho'nun görev vermesi durumunda Adana Demirspor maçında oynayabilecek. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin ile Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu, müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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