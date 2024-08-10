Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında Mourinho yönetiminde ilk lig maçına çıktı

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik direktör, Ülker Stadı'nda oynanan maçta Lille müsabakasına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i yedek soyundurdu.

Deneyimli teknik direktör, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de değerlendirdi.

Adana Demirspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan 61 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ikilisini görevlendiren Mourinho, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Alan Saint-Maximin'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise kulübede yer aldı.

Mourinho, ilk lig maçında

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri de ilk lig maçı heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Bu isimlerin yanı sıra Luan Peres, Ryan Kent, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor ve Samet Akaydın da kadroya dahil edilmedi.

Yeni transferlerden Levent Mercan da kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Levent Mercan, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine de dahil etmediği genç oyuncu, ligde de şans bulamadı.

Cengiz yedeklerde

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadıkları maçlarda görev vermediği 27 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor müsabakasına ise yedekler arasında başladı.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk lig maçında takımını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlarla destek verdi.