Fenerbahçe Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel uygulamalarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.